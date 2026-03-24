Novi Beograd želi da nastavi pobednički niz u Ligi šampiona! Milojević pred okršaj sa Barselonetom: Čeka nas teška i zahtevna utakmica!

Novi Beograd želi da nastavi pobednički niz u Ligi šampiona! Milojević pred okršaj sa Barselonetom: Čeka nas teška i zahtevna…

Vaterpolista Novog Beograda Vuk Milojević rekao je da se nada da će njegova ekipa u predstojećem meču Lige šampiona protiv Barselonete nastaviti pobednički niz i tako povećati šanse za plasman na fajnal-for. "Očekuje nas izuzetno teška i u svakom smislu zahtevna utakmica protiv Barselonete, koja je zaista izvanredna ekipa.

Mi smo u prošlom kolu protiv Olimpijakosa odigrali veoma dobar meč, zasluženo se smo slavili i nadamo se da ćemo nastaviti pobednički niz i time značajno uvećati naše šanse za plasman na fajnal-for", rekao je pred put u Španiju Milojević, prenosi klub. Vaterpolisti Novog Beograda u drugom kolu četvrtfinalne grupe A Lige šampiona gostuju ekipi Barselonete, a ovaj meč na programu je večeras od 20.30. Novobeograđani su u prvom kolu na svom bazenu nadigrali
Pročitajte još

Antoan Grizman napušta Atletiko nakon 10 sezona u dresu „jorgandžija“

Antoan Grizman napušta Atletiko nakon 10 sezona u dresu „jorgandžija“

Danas pre 9 sati
Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku reprezentativaca

Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku reprezentativaca

Telegraf pre 1 dan
Mustafa Fal se vratio timskim treninzima

Mustafa Fal se vratio timskim treninzima

Politika pre 3 sata
Srbin najbolji stranac u Bugarskoj: Petar Stanić se našao i na spisku selektora Veljka Paunovića

Srbin najbolji stranac u Bugarskoj: Petar Stanić se našao i na spisku selektora Veljka Paunovića

Dnevnik pre 5 sati
Lans "o'ladio" PSŽ

Lans "o'ladio" PSŽ

B92 pre 4 sati
Rukometaši Srbije u četvrtak dobijaju najbitnije vesti

Rukometaši Srbije u četvrtak dobijaju najbitnije vesti

Telegraf pre 5 sati
UEFA zbog Španaca odbila engleski predlog za Ligu šampiona

UEFA zbog Španaca odbila engleski predlog za Ligu šampiona

Sport klub pre 6 sati

Novi Beograd želi da nastavi pobednički niz u Ligi šampiona! Milojević pred okršaj sa Barselonetom: Čeka nas teška i zahtevna…

Novi Beograd želi da nastavi pobednički niz u Ligi šampiona! Milojević pred okršaj sa Barselonetom: Čeka nas teška i zahtevna utakmica!

Kurir pre 50 minuta
Bizarna povreda je odvojila od takmičenja: Olimpijska šampionka odustala od Londonskog maratona

Bizarna povreda je odvojila od takmičenja: Olimpijska šampionka odustala od Londonskog maratona

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Majami: Zverevu maraton protiv Čilića, Siner ekspresan

(VIDEO) Majami: Zverevu maraton protiv Čilića, Siner ekspresan

Sport klub pre 1 sat
Italiji preti treći neuspeh u kvalifikacijama! Gatuzo: Samo oni bez krvi u venama ne osećaju pritisak pred baraž mečeve

Italiji preti treći neuspeh u kvalifikacijama! Gatuzo: Samo oni bez krvi u venama ne osećaju pritisak pred baraž mečeve

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Nakon Alkaraza, kraj za još jednog favorita u Majamiju

(VIDEO) Nakon Alkaraza, kraj za još jednog favorita u Majamiju

Danas pre 3 sata