Novi Beograd želi da nastavi pobednički niz u Ligi šampiona! Milojević pred okršaj sa Barselonetom: Čeka nas teška i zahtevna utakmica!

Vaterpolista Novog Beograda Vuk Milojević rekao je da se nada da će njegova ekipa u predstojećem meču Lige šampiona protiv Barselonete nastaviti pobednički niz i tako povećati šanse za plasman na fajnal-for. "Očekuje nas izuzetno teška i u svakom smislu zahtevna utakmica protiv Barselonete, koja je zaista izvanredna ekipa.

Mi smo u prošlom kolu protiv Olimpijakosa odigrali veoma dobar meč, zasluženo se smo slavili i nadamo se da ćemo nastaviti pobednički niz i time značajno uvećati naše šanse za plasman na fajnal-for", rekao je pred put u Španiju Milojević, prenosi klub. Vaterpolisti Novog Beograda u drugom kolu četvrtfinalne grupe A Lige šampiona gostuju ekipi Barselonete, a ovaj meč na programu je večeras od 20.30. Novobeograđani su u prvom kolu na svom bazenu nadigrali