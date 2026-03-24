Ovo je jezivi trenutak pada ogromnog vojnog aviona! Crni bilans tragedije u Kolumbiji: Najmanje 66 poginulih, od letelice ostao samo pepeo i dim (foto/video)

Najmanje 66 osoba stradalo je u padu vojnog aviona u Kolumbiji, saopštio je načelnik oružanih snaga te zemlje. 57 preživelih je hospitalizovano, od kojih 30 nije u teškom stanju, a četiri osobe se još uvek vode kao nestale.

Vojni transportni avion tipa „Herkules“, koji pripada kolumbijskom ratnom vazduhoplovstvu, srušio se u blizini Puerto Leguizama, u departmanu Putumajo - ruralnom području na jugozapadu zemlje, a potvrdu o padu letelice dao je ministar odbrane, penzionisani general Pedro Sančez. U letelici se nalazilo ukupno 125 ljudi, među kojima je bio veliki broj vojnika. Komandant kolumbijskog vazduhoplovstva Fernando Silva naveo je u video-obraćanju da je avion tipa Lockheed