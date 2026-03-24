Totenhem uz Tudora: Saučešće hrvatskom treneru posle smrti oca

Fudbalski klub Totenhem uputio je danas saučešće svom treneru Igor Tudor povodom smrti njegovog oca Marija, koja se dogodila tokom vikenda.

Hrvatski stručnjak (47) nije se pojavio pred medijima posle poraza od Notingem Foresta (0:3), a klub je kasnije potvrdio da je razlog porodična tragedija. "Svi u Totenhemu duboko su potreseni zbog smrti oca Igora Tudora. Naše misli i saučešće su uz Igora i njegovu porodicu u ovom teškom trenutku", navodi se u saopštenju londonskog kluba. Podršku je uputio i Juventus, za koji je Tudor nekada nastupao i koji je takođe izrazio solidarnost sa trenerom i njegovom
