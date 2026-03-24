Trener Klipersa ne prestaje da ponižava Bogdana! Setio se da postoji kad je sve bilo gotovo! (video)

Iz neobrašnjivih razloga Bogdan Bogdanović nalazi se u nemilosti trenera Tajrona Lua ove sezone.

Odlukom trenera Klipersa ispao je iz rotacije, pa je u 2026. godini kapiten našeg nacionalnog tima upisao samo pet nastupa u najjačoj ligi sveta. Prethodne noći Klipersi su ubedljivo savladali Milvoki 129:96, a Lu se setio Bogdana u samom finišu meča, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno. Najmanju minutažu od svih igrača u sastavu imao je Bogdan na ovom meču. Proveo je svega sedam minuta na parketu i zabeležio po skok i asistenciju. Uspeo je da uputi i tri