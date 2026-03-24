Tri miliona evra za nezavisne novinare iz Rusije i Belorusije! Evropska komisija spremna da pomogne reporterima koji žive u egzilu

Evropska komisija saopštila je danas da je pripremljen treći krug podrške namenjen novinarima iz Rusije i Belorusije koji žive u egzilu.

Pomoć je takođe usmerena i na novinare koji su se preselili iz Ukrajine, kako bi im se omogućilo da nastave sa slobodnim i nezavisnim radom unutar Evropske unije. Planirano je da se sa ukupno tri miliona evra pomogne medijskim radnicima da pružaju nezavisne informacije publici na svojim maternjim jezicima. Za razliku od prethodna dva kruga, ovogodišnja podrška je proširena i na ukrajinske novinare koji svoj posao obavljaju iz država članica EU. Prva dva ciklusa