Kad nema Tadića, za Srbiju igra Stanić koji se na njega ugleda: "Ne krijem da mi je idol"

Novo ime na spisku fudbalske reprezentacije Srbije je Petar Stanić, najbolji fudbaler ligaškog dela Lige Evrope.

Blistao je u dresu Ludogoreca, bio najbolji strelac takmičenja sa sedam golova, pa njegove igre u Ludogorecu nisu promakle ni novom selektoru državnog tima Veljku Paunoviću. "Osećaj je fenomenalan, deliti svlačionicu sa pre svega ovim momcima, pa onda i takvim igračima, zaista je neverovatan", rekao je Stanić po dolasku u reprezentaciju Srbije i dodao potom: "Predstavljati svoju zemlju u bilo kojem sportu je stvarno san, ja mislim svakog dečaka. Tako da se osećam