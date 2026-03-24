Vremenska prognoza za 24. mart: Kraj hladnijeg talasa uz porast temperature

Prema vremenskoj prognozi za utorak 24. mart 2026. godine, biće oblačno i hladnije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od dva do sedam stepeni.

Maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći pojačan vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko dva stepena. Prema vremenskoj prognozi za sredu 25. mart, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni. Prema vremenskoj