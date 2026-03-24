Amerika produžila rok MOL-u za kupovinu NIS-a do 22. maja

MOL je saopštio da je dobio odobrenje Sjedinjenih Američkih Država da nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u NIS-u do 22. maja.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija prihvatila je zahtev MOL-a i produžila rok za pregovore o kupovini većinskog vlasništva u NIS-u do 22. maja 2026. godine. Ovo produženje licence omogućava stranama da finalizuju kupoprodajni ugovor i prateću dokumentaciju, u skladu sa osnovnim uslovima dogovora potpisanim u januaru ove godine. Po zaključenju posla, MOL će imati mogućnost da preuzme 56,15 odsto udela Gasproma u NIS-u. Kako se