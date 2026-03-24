Politiko: Pentagon se sprema da rasporedi još 3.000 vojnika na Bliski istok

Pentagon se priprema da rasporedi oko 3.000 vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije Kopnene vojske SAD na Bliski istok, čime bi se pridružili hiljadama marinaca koji su već upućeni u region kako bi pomogli u operacijama protiv Irana.

Prema rečima dvojice zvaničnika, još nije doneta odluka da trupe uđu u samu zemlju. Ipak, ovo gomilanje snaga predstavlja ozbiljnu eskalaciju američko-izraelskog rata protiv iranskog režima i povećava mogućnost da američki vojnici budu upućeni u Iran, piše Politiko. Ova divizija ima snage za brzu reakciju koje mogu biti raspoređene bilo gde u svetu u roku od 18 sati, ali nije jasno da li će upravo te jedinice biti poslate u region. Povećanje broja vojnika dolazi