SSP: Više od 1.100 misterioznih promena u biračkim spiskovima, omiljeni sport režima

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je uočila ukupno 1.102 promene u biračkom spisku od februara u deset mesta, u kojima se u nedelju održavaju lokalni izgbori i to po osnovu misterioznih promena adrese prebivališta. "Samo u Knjaževcu imamo 286 takvih promena.

Danas krećemo u obilazak lokalnih samouprava u kojima se u nedelju održavaju izbori, kao deo Komisije za reviziju biračkog spiska", rekla je potpredsednica beogradskog odbora SSP Ana Gođevac, članica Komisije za reviziju biračkog spiska. Naglasila je da je traženo objašnjenje od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ali da se odgovor sveo na izbegavanje odgovornosti i prebacivanje nadležnosti, po njenom mišljenju to je omiljeni sport ovog režima.