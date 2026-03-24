Uprkos nagoveštajima Trampa o prekidu sukoba - iranski projektili padaju po Izraelu i državama Zaliva

Iranski projektili i dronovi pogodili su ciljeve u Izraelu i zalivskim arapskim državama u utorak ujutro, dok se iz centralnog Tel Aviva dizao dim, uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da Sjedinjene Države vode pregovore s Iranom o okončanju sukoba, prenosi danas Asošijeted pres (AP).

Tramp je ranije odložio ultimatum Teheranu da otvori strateški Ormuski moreuz ili će američke snage napasti iranske elektrane, što je privremeno spustilo cene nafte pre nego što su se one vratile na rast. Brent se u jutarnjem trgovanju kretao oko 104 dolara po barelu, što je više od 40 posto iznad nivoa pre početka rata 28. februara. Iranski napadi na Izrael dogodili su se u više talasa rano u utorak. Eksplozija je odjeknula u centralnom Tel Avivu, a dim se dizao