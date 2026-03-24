Vremenska prognoza za Srbiju: nagla promena vremena sa obilnim padavinama i snegom krajem nedelje

Naslovi.ai pre 38 minuta
RHMZ je izdao upozorenje za petak zbog naglog zahlađenja, obilnih padavina i snega u planinskim i nižim predelima Srbije.

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok se ujutru u Vojvodini očekuje postepeno razvedravanje i sunčano vreme. Na visokim planinama provejavaće slab sneg. Posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnim slabim padavinama. RTV Nova Danas N1 Info

Temperatura će se kretati od 2 do 19 stepeni, u zavisnosti od regiona, sa najvišim vrednostima u Vojvodini. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne uglavnom severni, na jugu Srbije umeren do jak. Mondo RTS Radio 021

Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima retka i kratkotrajna slaba kiša. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne umeren jugozapadni i južni. Temperatura će biti od 1 do 20 stepeni, u Beogradu do 19 stepeni. Pravo u centar Radio sto plus

U sredu u Novom Sadu biće umereno oblačno sa minimalnom temperaturom od 5 i maksimalnom do 19 stepeni. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne umeren jugozapadni i južni. U četvrtak se očekuje kiša i temperatura od 6 do 19 stepeni, dok će u petak i subotu biti tmurno i kišovito sa nižim temperaturama. Radio 021

Od četvrtka se očekuju obilne padavine sa količinama od 25 do 40 mm kiše i 15 do 30 cm snega na planinama, uz izdavanje Meteoalarma zbog jakog vetra i padavina u više regiona Srbije. U petak će biti oblačno i osetno hladnije, sa kišom u nižim predelima i snegom na planinama. Blic Dnevnik Mondo Mondo

RHMZ je izdao upozorenje na naglu promenu vremena sa obilnim padavinama, padom temperature i snegom u pojedinim krajevima već krajem nedelje, posebno u Podrinju, zapadnoj Srbiji, južnim delovima Beograda, Šumadiji, Pomoravlju i Borskom okrugu. Dnevnik

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

