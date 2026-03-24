Vremenska prognoza za Srbiju: obilne padavine i sneg uz upozorenja za bezbednost saobraćaja krajem marta

RHMZ i Putevi Srbije upozoravaju na osetno hladnije vreme sa kišom i snegom, uz apel za oprez vozačima u više regiona Srbije.

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok se ujutru u Vojvodini očekuje postepeno razvedravanje i sunčano vreme. Na visokim planinama provejavaće slab sneg. Posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnim slabim padavinama.

Temperatura će se kretati od 2 do 19 stepeni, u zavisnosti od regiona, sa najvišim vrednostima u Vojvodini. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne uglavnom severni, na jugu Srbije umeren do jak.

Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima retka i kratkotrajna slaba kiša. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne umeren jugozapadni i južni. Temperatura će biti od 1 do 20 stepeni, u Beogradu do 19 stepeni.

U sredu u Novom Sadu biće umereno oblačno sa minimalnom temperaturom od 5 i maksimalnom do 19 stepeni. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne umeren jugozapadni i južni. U četvrtak se očekuje kiša i temperatura od 6 do 19 stepeni, dok će u petak i subotu biti tmurno i kišovito sa nižim temperaturama.

U sredu se očekuje pravi prolećni dan sa pretežno sunčanim vremenom, dok će u četvrtak biti toplo sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Od četvrtka popodne počinje nagla promena vremena usled ciklona sa Jadranskog mora, sa naoblačenjem i kišom u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije. Telegraf

Od četvrtka se očekuju obilne padavine sa količinama od 25 do 40 mm kiše i 15 do 30 cm snega na planinama, uz izdavanje Meteoalarma zbog jakog vetra i padavina u više regiona Srbije. U petak će biti oblačno i osetno hladnije, sa kišom u nižim predelima i snegom na planinama.

RHMZ je izdao upozorenje na naglu promenu vremena sa obilnim padavinama, padom temperature i snegom u pojedinim krajevima već krajem nedelje, posebno u Podrinju, zapadnoj Srbiji, južnim delovima Beograda, Šumadiji, Pomoravlju i Borskom okrugu. Dnevnik

Prema najavi RHMZ-a, sneg će padati danas i narednih dana u pojedinim delovima Srbije, a u petak se očekuje stvaranje i povećanje snežnog pokrivača uz pojačan severozapadni vetar. "Putevi Srbije" apeluju na opreznost u saobraćaju zbog otežanih uslova, posebno u regionima sa obilnim padavinama.

RHMZ i "Putevi Srbije" upozoravaju vozače na oprez zbog očekivanih obilnih padavina i snega u petak, 27. marta, sa količinama od 25 do 40 mm kiše i 15 do 30 cm snega u planinskim predelima. Serbian News Media