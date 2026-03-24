Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo i toplije sutra, zatim nagla promena sa obilnim padavinama i snegom krajem nedelje

Naslovi.ai pre 1 sat
Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplijim temperaturama, dok se od četvrtka očekuje zahlađenje sa obilnim padavinama i snegom.

Sutra u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije temperature, jutarnja od 1 do 7, a dnevna od 15 do 20 stepeni. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka i kratkotrajna slaba kiša. Vetar će biti slab i promenljiv ujutru, a posle podne umeren jugozapadni i južni. RTS

Od četvrtka se očekuje značajna promena vremena sa obilnim padavinama, uključujući kišu i sneg, uz naglo zahlađenje u petak. Na planinama se očekuje stvaranje i povećanje snežnog pokrivača, a vetar će biti pojačan severozapadni. Pravda Blic Dnevnik

U petak, 27. marta, očekuje se oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom u nižim predelima i snegom na planinama, sa količinama padavina od 25 do 40 mm kiše i 15 do 30 cm snega. "Putevi Srbije" apeluju na oprez vozačima zbog otežanih uslova na putevima. Serbian News Media N1 Info Telegraf

