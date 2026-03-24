Ministarka energetike: Pumpe snabdevene, nema redova za gorivo, država spremna i na dodatne mere ako zatreba

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas, prilikom obilaska više pumpi između Beograda i Smederevske Palanke, da je snabdevenost na malim i velikim pumpama redovna, da se ne stvaraju redovi i da će država nastaviti da prati situaciju na tržištu. „Nema mesta panici, država je reagovala merama i zaštitila tržište i građane od visokog rasta cena. Nastavićemo svakodnevno da pratimo situaciju na svetskom tržištu“, rekla je ministarka.