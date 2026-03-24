Dačić povodom godišnjice NATO napada: Srbija nastavila da živi, da se obnavlja i da jača

Ministar unutrašnjih poslova i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je, povodom godišnjice početka NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju, da je taj dan ostao upisan kao jedan od najtežih dana u novijoj istoriji Srbije

Ministar je u objavi na društvenoj mreži Instagram napisao da je bombardovanje trajna rana u sećanju srpskog naroda. "Ne smemo da dozvolimo da se zaboravi istina o tim danima, kao ni nevine žrtve. Ono što nisu mogli da unište bili su duh i vera našeg naroda u svoju državu. Srbija je bila izložena ogromnoj sili, ali nije slomljena'', naveo je Dačić u objavi na Instagramu. A post shared by Ivica Dačić (@ivica.dacic.rs) Prema njegovim rečima, iz tih dana stradanja