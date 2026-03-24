(Foto) Pad kolumbijskog vojnog aviona: Najmanje 66 poginulih, piloti prijavili kvar pre nego što se letelica srušila

Najmanje 66 ljudi poginulo je nakon što se kolumbijski vojno-transportni avion srušio ubrzo posle poletanja na jugu Kolumbije, dok je prevozio vojnike kroz region Amazonije, saopštile su vlasti.

Ministar odbrane Kolumbije Pedro Sančez rekao je da se nesreća dogodila kada je avion tipa "lockheed martin C-130 hercules" poleteo iz grada Puerto Leguizamo, u blizini granice sa Peruom, preneo je The Guardian. U letelici je bila ukupno 121 osoba, i to su uglavnom bili pripadnici oružanih snaga. Prema podacima kolumbijskih vazduhoplovnih snaga, najmanje 77 ljudi izvučeno je sa mesta nesreće sa povredama, dok se tačan broj poginulih i dalje utvrđuje. Spasilačke