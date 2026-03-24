Gradonačelnik Banjaluke pušten na slobodu posle 15 sati zadržavanja na granici sa Hrvatskom: "Odbijam ponižavanje"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i predsednik Pokreta "Sigurna Srpska" pušten je na slobodu nakon što je zadržan prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na granici sa Hrvatskom, po povratku iz Budimpešte.

Stanivuković oglasio na društvenim mrežama nakon što je pušten na slobodu i postavio pitanje o postupcima hrvatskih graničnih službenika. "Nakon nove torture u Hrvatskoj, postavljam jednostavno pitanje: da li je ovo granični prelaz iz jedne zemlje u drugu, ili prelaz u neko drugo doba u kojem evropski zakoni i pravila više ne važe", naveo je on. Gradonačelnik Banjaluke je dodao da je u pritvoru proveo 15 sati. "Sinoć sam lišen slobode i zadržan u pritvoru više od