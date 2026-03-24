Draško Stanivuković zadržan i priveden na hrvatskoj granici

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je na hrvatskom graničnom prelazu Stara Gradiška, nakon što je nekoliko sati zadržavan na granici. Iz njegovog političkog pokreta medijima su dostavljene i fotografije privođenja.

Iz Pokreta „Sigurna Srpska“ saopšteno je da Stanivuković, vraćajući se iz Budimpešte, nije pristao na ponovno zadržavanje, pretres i oduzimanje ličnih stvari. Ipak, nisu precizirali razloge njegovog privođenja niti da li je u međuvremenu pušten. Neposredno pre privođenja, Stanivuković se oglasio na društvenim mrežama, navodeći da već dva meseca prolazi kroz slične kontrole. „Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju i uzimaju privatne stvari, niti da