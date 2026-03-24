Hrvatska policija objasnila zašto je Draško Stanivuković bio priveden: Sada je pušten na slobodu

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković pušten je iz pritvora u Hrvatskoj, potvrdila je njegova saradnica za odnose s javnošću Mirjana Radanović.

Stanivuković je sinoć oko 22 časa zadržan na graničnom prelazu Stara Gradiška, a potom i priveden nakon što nije dozvolio graničnim policajcima da otvore i pretresu njegov prtljag. Hrvatska policija saopštila je da je priveden jer je odbio pregled ličnog prtljaga, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o nadzoru državne granice Hrvatske. On se vraćao sa puta iz Budimpešte, a na društvenim mrežama je naveo da nije dozvolio da ga, kako tvrdi, po 14. put zadržavaju,