Otkad je SNS na vlasti, pola miliona građana Srbije otišlo u zemlje EU - najviše u Hrvatsku

Dok broj stanovnika Srbije opada, broj građana koji odlaze u zemlje Evropske unije raste, pa se za 11 godina gotovo udvostručio i njihov procenat u populaciji Srbije. Najviše ljudi iz Srbije u zemlje EU odlazi zbog posla, najčešće u Hrvatsku i Nemačku, dok je Slovenija poslednjih godina glavna destinacija za one koji odlaze na školovanje, pokazuju podaci Eurostata, prenela je Nova ekonomija.

Ukupno, prema zvaničnim podacima, od 2013. do 2024. godine godine u EU je emigriralo 494.048 građana Srbije, prenosi Nova ekonomija. U 2024. godini 46.000 novih građana Srbije je otišlo u neku zemlju EU. Najviše dozvola za boravak po prvi put izdato je za Nemačku, oko 14,5 hiljada i Hrvatsku, oko 10.000. Skoro upola manje ljudi otišlo je u Austriju, Sloveniju (po 4.000) i u Slovačku je otišlo oko 2.500 građana, navodi se u tekstu. Godine 2013, prve za koju Eurostat