Policajka Katarina Petrović: "Ogoljena represija je poslednji način na koji ovaj režim može da funkcioniše"

Major policije iz Valjeva Katarina Petrović izjavila je večeras da je ogoljena represija jedan od poslednjih načina funkcionisanja aktuelnog režima u Srbiji i pozvala građane da se ne plaše.

Ona je na tribini u Novom Sadu poručila da ne želi da živi uplašena kao miš. "Ogoljena represija jedan od poslednjih načina funkcionisanja ovog sistema. Umesto da nas uplaši, to treba da nas ohrabri. Ne smemo dozvoliti da nas ubede da treba da sedimo kao miševi i da se plašimo", kazala je. Ona je naglasila da takav život ne želi da živi. Petrović je uhapšena 2023., pod optužbom da je odala poverljive podatke, kada je obavestila javnost da je kum predsednika Srbije