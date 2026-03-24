Razbijena ekipa kradljivaca automobila, uhapšeno 16 osoba: Iznajmljivali automobile po Evropi, pa ih vozili do Srbije i preprodavali

Policija je u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organihzovani kriminal u organizovanoj akciji realizovanoj na teritoriji Požarevca, Smedereva, Rume, Velike Plane i Beograda, uhapsili su 16 osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara i prikrivanje.

Uhapšeni su B. M. (1964), za kojim je bila raspisana Interpolova međunarodna poternica i I. K. (62), organizatori kriminalne grupe, kao i B. F. (63), D. S. G. (47), B. F. (54), M. Z. (44), F. P. (28), M. G. (35), M. M. (59), G. G. (58), N. A. (21), N. T. (33), S. P. (44), T. M. (60), V. P. (57) i V. Ž. (27), dok se za još dve osobe intenzivno traga. Sumnja se da su oni, kao organizovana kriminalna grupa, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, od početka