Vembanjama javno zapretio, na meti su Jokić i Šej: "Ja sam MVP" VIDEO

San Antonio Sparsi nastavljaju da pobeđuju u ritmu Viktora Vembanjame, koji je u ubedljivom trijumfu nad Majamijem (136:111) još jednom dominirao parketom.

Francuski centar je meč završio sa 26 poena, 15 skokova i četiri asistencije, a utisak je da bi učinak bio još impresivniji da ga je bolje služio šut za tri poena. Superstar Sparsa ne krije visoke ambicije i javno je istakao kandidaturu za MVP priznanje, direktno izazvavši Nikolu Jokića i trenutnog favorita Šeja Gildžusa-Aleksandera. Iako je trka neizvesna, Vembanjama veruje da bi upravo on trebalo da bude na vrhu: „Razmišljao sam o tome, trenutno je debata i tako