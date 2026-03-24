U Vranju obeleženo 27 godina od NATO bombardovanja (foto) Foto galerija

Danas je u Vranju obeleženo 27 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, polaganjem venaca ispred spomenika žrtvama bombardovanja.

Vence su položili predstavnici udruženja veterana, članovi SUBNOR-a, kao i članovi porodica stradalih u bombardovanju. Skupu su prisustvovali građani i predstavnici lokalne samouprave, koji su odali poštu žrtvama minutom ćutanja. Nakon polaganja venaca, prisutnima se obratio Zoran Lubura, koji je u svom govoru istakao značaj sećanja na stradale i potrebu očuvanja istine o događajima iz 1999. godine. On je naglasio da se žrtve ne smeju zaboraviti, kao i da je važno