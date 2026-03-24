SREMSKA MITROVICA – 27 godina od NATO bombardovanja

U martu se navršava 27 godina od početka NATO bombardovanje SR Jugoslavije, dok će u junu biti obeleženo 27 godina od njegovog okončanja.

Vazdušna kampanja trajala je 78 dana, od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Tokom bombardovanja poginulo je oko 2.500 civila, među kojima i šestoro građana Sremske Mitrovice, kao i oko 1.000 припадника војске и полиције. Četvorica Mitrovčana izgubila su živote kao pripadnici Vojske Jugoslavije tokom ratnih dejstava, dok je Ljiljana Veliki bila civilna žrtva. Ona je stradala u dvorištu porodične kuće prilikom bombardovanja kasarne „Boško Palkovljević Pinki”.