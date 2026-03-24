​Erdogan: Koriste se svi resursi da u Turskoj opstane mir usled rata u Iranu

​Vlada razmatra različite mere da zaštiti ekonomiju od uticaja rata

Turska nastavlja da koristi sve resurse da održi mir usled rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, istakavši da je rat pogodio i ekonomiju Turske i celog sveta. Prema njegovim rečima, vlada razmatra različite mere da zaštiti ekonomiju od uticaja rata, prenosi agencija Anadolija. „Nećemo se predati jeziku nasilja, mržnje i animoziteta, nastavićemo da podržavamo univerzalni jezik ljubavi, mira