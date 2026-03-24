Gašić otkrio detalje o vojnom roku: Trajaće 75 dana, a evo kad će "zazvoniti" prve čizme!

Ministar odbrane Srbije Bratisav Gašić izjavio je danas da su stvoreni uslovi za ponovno uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a da će od razvoja situacije u svetu i globalnih okolnosti zavisiti da li će on početi od decembra ove godine ili od marta 2027. Dodao je da Srbija nabavlja najsavremenije naoružanje da bi zaštitila svoj teritorijalni integritet i suverenitet, a savez Zagreba, Tirane i Prištine ocenio je kao potencijalu pretnju.

Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku vojnika u kasarni, a 15 dana za terensku obuku i istakao da će, bez obzira na kritike o trajanju vojnog roka, budući vojnici moći da nauče mnogo toga korisnog. „Nismo tek tako odredili 75 dana. Vojska je učiteljica života i sigurno će mnogo toga moći da nauče što će im sutra koristiti u životu“, rekao je Gašić u emisiji „Uranak“ na K1 televiziji. Dodao je da je predviđeno da nakon završene obuke regruti u narednih