Nova ekonomija: Otkad je SNS na vlasti, pola miliona građana Srbije se iselilo u zemlje EU

Dok broj stanovnika Srbije opada, broj građana koji odlaze u zemlje Evropske unije raste, pa se za 11 godina gotovo udvostručio i njihov procenat u populaciji Srbije, piše danas Nova ekonomija.

Najviše ljudi iz Srbije u zemlje EU odlazi zbog posla, najčešće u Hrvatsku i Nemačku, dok je Slovenija poslednjih godina glavna destinacija za one koji odlaze na školovanje, pokazuju podaci Eurostata. Ukupno, prema zvaničnim podacima, od 2013. do 2024. godine godine u EU je emigriralo 494.048 građana Srbije. U 2024. godini 46.000 novih građana Srbije je otišlo u neku zemlju EU. Najviše dozvola za boravak po prvi put izdato je za Nemačku, oko 14.500 i Hrvatsku, oko