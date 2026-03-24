Gašić: Stvoreni uslovi da uvedemo vojni rok od 75 dana - vojska je učiteljica života

Ministar odbrane Bratisav Gašić izjavio je da su stvoreni uslovi za ponovno uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana.

Kako je dodao, od razvoja situacije u svetu i globalnih okolnosti će zavisiti da li će služenje vojnog roka početi od decembra ove godine ili od marta 2027. godine. Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku vojnika u kasarni, a 15 dana za terensku obuku i istakao da će, bez obzira na kritike o trajanju vojnog roka, budući vojnici moći da nauče mnogo toga korisnog. "Nismo tek tako odredili 75 dana. Vojska je učiteljica života i sigurno će mnogo toga moći da