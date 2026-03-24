Oklahoma bolja od Filadelfije za 12. uzastopnu pobedu u NBA ligi

Aktuelne šampione predvodili su Šej Gildžes-Aleksander sa 22 poena, pet skokova i pet asistencija, Džejlin Vilijams sa 18 poena, osam skokova i četiri asistencije, Džejlen Vilijams sa 18 poena i šest asistencija i Čet Holmgren sa 17 poena, devet skokova i pet blokada.

U timu Filadelfije Vi Džej Edžkomb bio je najefikasniji sa 35 poena uz šest skokova i četiri asistencije, Trendon Votford dodao je 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, a Kameron Pejn 10 poena i šest asistencija. U timu nije bilo Tajrisa Maksija, Džoela Embida i Pola Džordža. Košarkaši San Antonija pobedili su Majami 136:11, ostvarili šesti uzastopni trijumf i osvojili titulu u Jugozapadnoj diviziji. Ekipu je do pobede predvodio Viktor Vembanjama sa 26