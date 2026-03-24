Asvel konstantno vodi u "Areni", Partizan bez energije i igre

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Asvela u "Beogradskoj areni" u okviru 33. kola Evrolige. Tok susreta možete da ispratite na portalu RTS-a.

18' Dobra odbrana Partizana - 25:32 Nekoliko dobrih odbrana Partizana, ali nisu uspeli crno-beli da to naplate u napadu. Pao je Bruno Fernando u kontri, ali su sudije ostale neme. Publika zviždi. 16' Džons drži Partizan - 23:30 Karlik Džons vezuje pet poena. Za sada jedini raspoloženi u redovima Partizana. Na drugoj strani Ertel probija sve linije odbrane i lako upošljava saigrače koji poentiraju. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli KK