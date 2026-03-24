IDF: U Iranu pogođena skladišta raketa i sedišta režimskih službi; udar na centar Tel Aviva, 4 povređena

Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomeranje granice s Libanom do reke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.

12:00 Nekadašnji zamenik komandanta IRGC postavljen na Laridžanijevo mesto Mohamed Baker Zolkadr imenovan je za sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, zamenjujući Alija Laridžanija koji je ubijen u napadu prošle nedelje, objavio je zamenik šefa za komunikacije iranskog predsednika na platformi Iks. Pre imenovanja za sekretara Saveta za bezbednost, Zolkadr je služio kao sekretar Saveta za celishodnost od 2021. godine. To telo je jedno od