Liban u opasnosti – Izrael razmatra pomeranje granice do reke Litani, Hercog najavljuje "stratešku dubinu"

Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomeranje granice s Libanom do reke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.

Šef Bele kuće Donald Tramp naložio je odlaganje napada na iransku energetsku mrežu, tvrdeći da su Vašington i Teheran postigli dogovor o 15 glavnih tačaka prekida rata, uključujući i obavezu Irana da u budućnosti ne poseduje nuklearno oružje. Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf negirao je te tvrdnje, ocenjujući ih kao "lažne vesti" čiji je cilj manipulacija finansijskim i naftnim tržištima. Na suprotstavljene izjave reagovao je i Kremlj, navodeći