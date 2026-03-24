Navršava se 27 godina od početka NATO agresije na SRJ

Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju SRJ, počeli su na današnji dan 1999. godine. Procenjeno je da je poginulo oko 2.500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno oko 6.000 osoba. Srušeni su mostovi, uništena infrastruktura, bombardovane škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, ambasada, spomenici kulture, crkve i manastiri, a gotovo da nema grada koji se nije našao na meti NATO bombi. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće u Vranju obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji.

Marković: NATO bombardovanje početak pada SAD kao jedine svetske sile koja sve može O posledicama bombardovanja i njegovom uticaju na međunarodne odnose u Jutarnjem programu RTS-a govorio je direktor Instituta za savremenu istoriju Predrag Marković. "NATO bombardovanje, pre svega američko, najavilo je početak pada Sjedinjenih Država kao jedine svetske sile koja sve može. To je dovelo Amerikance u zabludu da mogu da napadaju i uništavaju zemlje bez ikakve cene“,