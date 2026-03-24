Rat u Ukrajini – 1.490. dan. Kijev još uvek nije dao zeleno svetlo evropskim stručnjacima da izvrše inspekcijski nadzor na mestu oštećenja naftovoda "Družba". Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da je broj telefona ministra spoljnih poslova Petera Sijarta dat ukrajinskoj obaveštajnoj službi radi prisluškivanja. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da bi ukrajinski sukob mogao biti okončan u vidu kapitulacije vlasti u Kijevu.

U svetlu aktuelnih geopolitičkih tenzija, energetskih pitanja i rata u Ukrajini, stižu nove izjave zvaničnika iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Šef ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da se Evropska unija nalazi "na kraju reda" za isporuku ruskih energenata. Istovremeno, ministar finansija SAD Skot Besant ocenio je da bi eventualno ublažavanje