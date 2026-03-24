Stanivuković nakon puštanja iz pritvora: Pokazivanje sile i moći – kriv sam što sam Srbin i pravoslavac

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručuje da je privođenje i zadržavanje na hrvatskoj granici nastavak sage i maltretiranja, kao i pokazivanje sile i moći koje je počelo nakon što je na Svetosavskoj akademiji u Gračacu poručio okupljenima da ne sme da zaborave svoja ognjišta i da obnavljaju crkve.

Draško Stanivuković je rekao da njegov govor na akademiji nikoga ne etiketira, ali da je po hrvatskom zakonu okarakterisan kao govor mržnje, za šta je platio kaznu od 700 evra. "Sve dalje je tortura i maltretiranje", istakao je Stanivuković na konferenciji za novinare ispred Konzulata Hrvatske u Banjaluci nakon što je pušten iz pritvora u kojem je zadržan zbog, kako je navedeno, odbijanja pregleda prtljaga i policijskih upozorenja na graničnom prelazu Stara