Vembanjama: Zaslužujem MVP titulu, odbrana je 50 odsto igre

Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama izjavio je da ne vidi razlog zbog kog ne bi bio proglašen najkorisnijim igračem NBA lige ove sezone, preneo je AP.

Košarkaši San Antonija su pobedili u noći između ponedeljka i utorka u gostima ekipu Majamija rezultatom 136:111. Sparsi su ovim trijumfom obezbedili titulu u Jugozapadnoj diviziji. Vembanjama je za 26 minuta na terenu zabeležio 26 poena, 15 skokova, pet blokada i četiri asistencije. "Razmišljao sam o MVP nagradi. Mislim da trenutno postoji debata. I trebalo bi da postoji, iako mislim da bi ja trebalo da predvodim trku. Trudim se da na kraju sezone više ne bude