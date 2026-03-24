Najmanje jedna osoba poginula u napadu ruskih snaga na Zaporožje

ZAPOROŽJE - Najmanje jedna osoba je poginula, a pet ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje, saopštio je šef regionalne vojne administracije Ivan Fedorov.

"Nažalost, jedna osoba je poginula. Oštećeno je šest stambenih zgrada i dve privatne kuće, prodavnica, nestambene zgrade i objekat industrijske infrastrukture", rekao je Fedorov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. Kako je naveo, službe hitne pomoći, volonteri i radnici komunalnih službi rade na licu mesta. Kako je saopštilo Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine, Zaporožje je napadnuto ruskim bespilotnim letelicama i balističkim raketama. U regionu je