Navršava se 27 godina od početka NATO agresije na SR Jugoslaviju

BEOGRAD - Agresija NATO-a na Srbiju, odnosno tadašnju SR Jugoslaviju počela je pre 27 godina, na današnji datum, 24. marta 1999. godine u 19.53 časova.

Agresija na SRJ bila je presedan i izvedena je bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN. Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom NATO agresije ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a ranjena su 5.173 vojnika i policajca. Poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno je oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece. Kao nestali vode se 25 osoba. Svetskoj javnosti je predstavljeno da je razlog agresije bila teška humanitarna kriza na KiM, a u