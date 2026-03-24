Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u policijskom pritvoru u Hrvatskoj

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta sigurna Srpska, nalazi se u pritvoru u Policijskoj stanici Stara Gradiška u Hrvatskoj, potvrđeno je na pres-konferenciji njegovog pokreta u Banjaluci, 24. marta.

Stanivuković je u noći između 23. i 24. marta priveden na Graničnom prelazu Stara Gradiška, u povratku iz Budimpešte. Iz njegove stranke su naveli kako očekuju da će on biti pušten tokom dana. U Policijskoj upravi brodsko-posavskoj nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa povodom hapšenja Stanivukovića. Nije poznat zvaničan razlog njegovog zadržavanja u Hrvatskoj. Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, objavio je na mreži X da će od hrvatskog MUP-a