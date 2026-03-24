OFAC produžio rok za pregovore MOL-a i NIS-a, saopštila mađarska kompanija

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država prihvatila je zahtev kompanije MOL i produžila rok za pregovore o kupovini većinskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), saopštio je MOL u utorak, 24. marta.

Kako se navodi u saopštenju ove mađarske kompanije, rok za pregovore je produžen za dva meseca, do 22. maja. "Produženje licence koje je odobrio OFAC omogućava stranama da finalizuju ugovor o kupoprodaji", navodi se u saopštenju MOL-a. Za ovu transakciju potrebna su odobrenja, između ostalih, OFAC‑a i Vlade Srbije. Radio Slobodna Evropa (RSE) je ovim povodom poslao hitan upit OFAC-u. Do objavljivanja vesti odgovor nije stigao. NIS se našao pod američkim sankcijama
