Putevi Srbije upozorili vozače da se u petak očekuju obilnija kiša i sneg

Preduzeće Putevi Srbije upozorilo je vozače da se u petak očekuje osetno hladnije vreme koje će u nižim predelima usloviti obilniju kišu a na planinama sneg.

U apelu se navodi da se na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja do Borskog i Južnobanatskog okruga, očekuje od 25 do 40 milimetara kiše, lokalno i više, a u planinskim predelima od 15 do 30 centimetara snega. „Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu“,