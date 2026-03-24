Olimpijska šampionka Hasan odustala od maratona u Londonu

Olimpijska šampionka Sifan Hasan povukla se sa Londonskog maratona koji je na programu u aprilu, zbog povrede Ahilove tetive, preneli su danas britanski mediji.

Holandska atletičarka, koja je osvojila zlato na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024. uz rekord Igara, povredu je zadobila pre šest nedelja tokom treninga na traci za trčanje. Iako se nadala da će se oporaviti na vreme za nastup u Londonu, Hasan je na kraju bila prinuđena da odustane. "Da biste se takmičili na tom nivou, morate biti u savršenom stanju. Posle povrede sam se nadala da će se situacija smiriti, ali kako je trening odmicao, postalo je jasno da ne