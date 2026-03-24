Balerine iz Gračanice osvojile prestižne nagrade na festivalu u Obrenovcu

Baletska škola Doma kulture “Gračanica“ ostvarila je izuzetan uspeh na takmičarskom festivalu umetničke igre “Idea Dance Fest“, osvojivši niz nagrada i specijalnih priznanja u konkurenciji nekoliko stotina izvođača, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Tokom dvodnevnog festivala održanog 21. i 22. marta u SKC Obrenovac, mlade balerine iz Gračanice predstavile su se sa osam koreografija u oblastima klasičnog baleta i savremene igre, a o njihovim nastupima odlučivao je stručni žiri sastavljen od eminentnih umetnika. U kategoriji B klasičan balet duo i trio (kids), Irina Kostić i Anđelika Miljković osvojile su treće mesto, dok su Katarina Jovanović, Nikodina Dimitrijević i Teodora Bogdanović zauzele drugo mesto. U