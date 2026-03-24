Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Asvel u 33. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana pred kraj sezone pronašli su pobedničku formulu u Evroligi.

Izabranici Đoana Penjaroje upisali su tri vezane pobede, a priliku za novi trijumf imaju protiv Asvela u 33. kolu. Crno-beli su poraženi u ABA ligi u derbiju od Crvene zvezde, a ono što je sigurno, eventualna pobeda nad francuskim timom značila bi i povratak dobrog raspoloženja pred nastavak sezone. U prvom meču, Asvel je slavio u Francuskoj. Oba tima nemaju šanse za plasman među Top 10. Trenutno, crno-beli su na 16. mestu sa skorom 21-20, dok je Asvel na