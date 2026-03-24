Trudna Anita Stanojlović! Test pokazao dve crte, Luka odmah zaplakao, ona u šoku - otkrila da li će roditi

Vest koja je zatekla sve u rijalitiju "Elita 9" desila se kada je Anita Stanojlović izašla iz toaleta držeći test za trudnoću koji je pokazao dve crte.

Iako su u prvi mah pomislili da je možda došlo do greške, Anita je uradila još jedan test - rezultat je bio isti. Ova situacija potpuno je slomila Luku Vujovića, koji nije mogao da sakrije emocije i zaplakao je pred kamerama u hotelu. - Znam da prošle godine se isto ovako malo videlo, pa se na drugom nije videlo ovako. Ne znam, ne verujem još - rekao je kroz suze. Anita je delovala iznenađeno, ali sigurnija u ono što vidi. - Verujem, malo sam u šoku - priznala je.