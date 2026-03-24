Pomen hrabrim borcima: Dan sećanja na branioce otadžbine obeležen i u Kraljevu

Večernje novosti pre 41 minuta
Pravoslavnim parastosom koji su služilili sveštenici žičke eparhije i polaganjem venaca na spomen obeležje borcima poginulim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. godine, i u Kraljevu je obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine i 27 godina od početka NATO agresije na Srbiju.

G.Šljivić Ovom prilikom, vence kraj spomen ploče sa ukupno 86 imena Kraljevčana poginulih u pmenutim ratovima položili su članovi porodica, predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije, MUP i brojnih boračkih i udruženja građana. G.Šljivić Godišnjica početka NATO agresije, po tradiciji, obeležena je i u kasarni „Jovan Kursula“ u obližnjem Jarčujaku, polaganjem venaca na spomen-obeležje herojima 252. oklopne brigade, a komemorativna svečanost održana je i na Trgu
