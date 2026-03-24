Partizan igra za nastavak niza – i želi „poker“

Košarkaši Partizana dočekaće od 20.45 časova u Beogradskoj areni ekipu Asvela u utakmici 33. kola Evrolige. Crno-beli su već prvi put u sezoni povezali tri pobede, a sada žele i četvrti trijumf u nizu, „poker“ pobeda.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 14. novembra prošle godine u Francuskoj, košarkaši Asvela su nadigrali Partizan sa 88:87. „Najvažnije je da se dobro oporavimo, jer nas već očekuje peta utakmica u poslednjih devet dana. Potrebno je da ekipu što bolje pripremimo za naredni meč, posle teške utakmice protiv Crvene zvezde. Asvel je trenutno na poslednjem mestu u Evroligi, ali je u prethodnom periodu pokazao da može da odigra veoma dobru utakmicu.