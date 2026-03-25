Mete Frederiksen u centru pažnje; Danski kralj ima molbu za nju

Danski kralj Frederik zamolio je danas premijerku u ostavci, Mete Frederiksen, koja je liderka socijaldemokrata, da kao "kraljevski istražitelj" vodi pregovore o formiranju nove vladajuće koalicije sa dve levičarske stranke, saopštila je kraljevska palata.

Mete Frederiksen je ranije danas podnela ostavku na funkciju premijera, tokom sastanka sa danskim kraljem Frederikom, nakon što su prethodno objavljeni rezultati parlamentarnih izbora, prenosi Rojters. Njena ostavka je bila očekivan i uobičajen potez jer pokreće proces formiranja nove danske vlade, posebno zato što odlazeća trostranačka vlada nema potrebnu većinu za nastavak rada, sa 70 osvojenih mesta u novom parlamentu, što je daleko manje od potrebnih 90, navodi